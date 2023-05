PSG ‍: Le nouveau maillot dévoilé, il va plaire aux supporters

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Une tunique fidèle au design historique du club parisien qui va sans doute plaire aux supporters inconditionnels du Paris Saint-Germain.

« Nouvel opus de leur partenariat historique, ce maillot représente la vision d’excellence, d’innovation et d’ambition partagée par les deux marques emblématiques du sport. Ce maillot emblématique réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000 et capture l'essence du Paris Saint-Germain à travers un design saisissant. Les bandes rouges et blanches, symboles du club, se fondent graduellement dans un bleu dynamique comme la lumière dans la skyline parisienne. Le drapeau tricolore est également mis en avant. Il souligne la fierté du Paris Saint-Germain, club le plus titré de France diffusant les couleurs hexagonales bien au-delà de la capitale et rayonnant dans le monde entier avec passion » peut-on lire sur le site officiel du Paris Saint-Germain. On notera par ailleurs que Lionel Messi et Neymar, annoncés sur le départ avec insistance, sont présents sur la vidéo du PSG afin de dévoiler ce maillot au côté de Kylian Mbappé, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery.