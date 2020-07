PSG : Le nouveau coup fumant de Leonardo en Serie A ?

Dans : PSG.

Avec Juan Bernat et Layvin Kurzawa, le PSG a de quoi faire en ce qui concerne le poste d’arrière gauche.

Mis en difficulté à ce niveau, le Paris SG a surpris tout le monde en prolongeant l’international français sur la durée, alors qu’il sort de plusieurs saisons décevantes, et a souvent été envoyé par Leonardo en Italie dans le cadre d’un transfert qui ne s’est jamais finalisé. Dorénavant, c’est plus la situation de Juan Bernat qui préoccupe les dirigeants parisiens. A un an de la fin de son contrat, l’Espagnol est courtisé par le FC Barcelone, et se montre gourmand pour prolonger avec une belle hausse de salaire. Il faut dire que ses performances, à l’image de son but contre Dortmund, parlent pour lui et il se trouve donc en position de force. Voyant la situation se compliquer, Leonardo a décidé d’opérer les grandes manoeuvres, et a ajouté un arrière gauche à sa liste pour le recrutement.

Surtout que le directeur sportif a déjà une idée en tête avec une pépite du championnat italien, révèle la Gazzetta dello Sport. Il s’agit de Riccardo Calafiori, qui commence à se faire un nom avec l’AS Roma. Du haut de ses 18 ans, l’arrière gauche n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur, et a failli stopper sa carrière à 16 ans, victime d’une incroyable blessure au genou en Youth League, et annoncé quasiment perdu pour le football. Le PSG pourrait passer à l’action pour le garder un an et le mettre progressivement en avant à l’image de ce qui a été réalisé avec Mitchel Bakker quand il est arrivé en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam.