PSG ‍: Le mystère Moscardo enfin levé

Par Claude Dautel

Prêté par le Paris Saint-Germain au Stade de Reims, Gabriel Moscardo n'a pas joué une seule seconde en match officiel avec le club champenois. Cependant, son entraîneur l'a aligné la semaine passée en amical et a confié les raisons de ce retard à l'allumage.

Recruté par le PSG en janvier 2024 pour 20 millions d'euros, Gabriel Moscardo était resté au Corinthians sous forme de prêt de six mois, puis en juillet le club de la capitale l'avait aussitôt prêté à Reims. Mais à ce stade de la saison, le jeune milieu défensif brésilien n'a pas joué une seule seconde avec la formation de Luka Elsner. Et forcément, du côté du Paris Saint-Germain, on se demande si ce prêt avait réellement un sens, Moscardo ne tirant aucune expérience de son passage du côté de Reims. Cependant, les choses pourraient rapidement changer pour celui qui a marqué un but sur penalty lors d'un match amical joué la semaine passée contre Charleroi. Dans L'Equipe, l'entraîneur de Reims a confié les motifs qui peuvent tout débloquer pour le joueur prêté par le PSG.

Moscardo avec Reims contre l'OL

Une belle 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 en amical face à l'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿𝗼𝗶 (2-0) ! 🔴⚪️#SDROCC #TeamSDR pic.twitter.com/WoZXBIyjMY — Stade de Reims (@StadeDeReims) November 13, 2024

« Je ne suis pas dans la gestion des contrats, mais je sais qu'on a besoin de toutes nos ressources. À partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s'en privera pas. La clé, c'est qu'on puisse communiquer correctement et qu'on avance ensemble. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça », a indiqué Luka Elsner. Et il se dit même que Gabriel Moscardo sera dans le groupe rémois à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais, samedi prochain au stade Delaune (21h sur DAZN). Remonté à la septième place au classement de Ligue 1 après sa victoire au Havre, et après trois défaites consécutives, Reims jouera gros lors de la réception de l'OL, et voir Gabriel Moscardo débuter contre Lyon ou même entrer en cours de match serait forcément un signal très positif envoyé au joueur brésilien, mais aussi au Paris Saint-Germain.