PSG : Le miracle Thiago Silva est en marche !

Tout était bouclé pour le départ de Thiago Silva après le Final 8 de la Ligue des Champions, mais rien ne semble très clair depuis les propos tenus par Thomas Tuchel mardi soir.

Après la victoire face au Celtic Glasgow, l’entraîneur allemand du PSG a totalement relancé le débat au sujet d’une éventuelle prolongation de Thiago Silva. « Il semble qu’il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais » a notamment lâché le coach de Paris dans un sourire qui en disait long. Et si finalement, Thiago Silva atteignait son objectif en signant une prolongation de contrat d’un an à Paris ? Cela n’est pas impossible selon Frédéric Piquionne, qui estime qu’il y a forcément des discussions en cours si Thomas Tuchel s’est exprimé ainsi au sujet du Brésilien en conférence de presse.

« Si aujourd’hui le coach dit ça, c’est forcément qu’il a eu une discussion avec lui. Aujourd’hui, il n’a pas de proposition concrète. Une erreur de le laisser partir ? Il fallait balayer les fins de contrats un petit peu, les vieillissants à gros salaires. Le prolonger une saison ça aurait été une bonne chose si lui avait accepté d’avoir un temps de jeu un peu mois important et baissé son salaire. Son aura dans le vestiaire, ce qu’il a fait pendant huit ans et durant sa carrière, c’est quelque chose d’extraordinaire. Le vécu d’un vestiaire comme ça, personne ne peut s’en passer » a indiqué sur RMC l’ancien attaquant de Saint-Etienne, pour qui le PSG ne ferait pas une mauvaise affaire en prolongeant le contrat de Thiago Silva. A condition bien sûr que le défenseur de la sélection brésilienne accepte de baisser son salaire et de ne plus forcément être un titulaire indiscutable l’an prochain.