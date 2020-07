PSG : La bombe signée Thomas Tuchel avec Thiago Silva

Dans : PSG.

Thiago Silva a fait ses adieux au Parc des Princes mardi soir après PSG-Celtic. Mais l'entraîneur parisien a laissé planer le doute sur le départ du défenseur brésilien.

Thiago Silva rêvait probablement d’un autre départ du Paris Saint-Germain, le capitaine brésilien du PSG jouant son dernier match au Parc des Princes devant moins de 5.000 spectateurs mardi soir face au Celtic. Après la rencontre, TS est venu saluer le virage Auteuil, avant de filer vers les vestiaires pour la dernière fois. Du moins c’est ce que l’on peut croire à cet instant d’une saison totalement historique. Car Thomas Tuchel a clairement relancé toutes les supputations sur l’avenir parisien de Thiago Silva. La semaine passée, la presse italienne avait annoncé que Leonardo avait relancé les discussions avec son compatriote, ce que le clan Thiago Silva avait fermement nié. De même, mardi, le défenseur du PSG a clairement évoqué la fin de son aventure parisienne.

Du côté de Thomas Tuchel, on a cependant une autre version des événements à venir, et l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a lancé un pavé dans la mare. « Aujourd'hui, Thiago Silva est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de tout ça après la Ligue des champions. Il semble qu'il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais », a confié Thomas Tuchel, semant ainsi le trouble. En fin de contrat en juin dernier, Thiago Silva avait accepté de prolonger de deux mois son contrat avec le PSG à l’inverse d’Edinson Cavani. Et si son départ de Paris semble tout de même probable, le doute existe désormais et va probablement durer encore quelques temps. Le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain a peut-être encore un avenir du côté de la capitale.