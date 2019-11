PSG : Le méchant Tuchel s'en prend à Neymar, il n'y croit pas une seconde

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a égratigné Neymar pour sa sortie à Madrid en pleine semaine alors qu’il revient de blessure.

L’entraineur du PSG n’a pas vraiment pour habitude de cibler son numéro 10, mais la situation a changé cet été depuis son envie de quitter Paris pour Barcelone. Résultat, Neymar n’est plus intouchable, du moins en théorie. Car pour Sébastien Tarrago, ce n’est pas avec ces reproches, et surtout le ton employé, que le technicien allemand va faire trembler son joueur brésilien.

« Au printemps, Tuchel ne voulait pas que Neymar parte avant la fin du championnat, il est parti quand même. Vis-à-vis de son vestiaire, il doit montrer qu’il n’est pas toujours d’accord avec Neymar. Et puis quand j’écoute Thomas Tuchel, je le trouve trop gentil. Le ton employé, le sourire, etc… C’est gentillet ! Il est trop gentil, il est trop bienveillant. Il dit ce qu’il pense, c’est bien. Mais il le dit beaucoup trop gentiment. D’autant plus que Tuchel a été sympa et a protégé Neymar tout l’été, alors qu’on évoquait son départ », a fait savoir le journaliste de L’Equipe, pour qui Thomas Tuchel laisse à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi le mauvais rôle, et se contente d’une petite réprimande de temps en temps pour faire illusion. Si cela permet à chacun d’y trouver son compte, pourquoi pas sachant que Neymar a bien compris cet été, avec la fermeté du PSG, qui était décideur au sujet de son avenir.