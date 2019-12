PSG : Le lieutenant n°1 de Tuchel vers la sortie ?

Dans : PSG.

En avril dernier, la presse allemande affirmait que Zsolt Löw, principal adjoint de Thomas Tuchel à Paris, était proche de faire ses valises pour devenir l’entraîneur principal de Stuttgart.

Finalement, l’opération ne s’était pas conclue, et l’Allemand était resté au côté de son mentor à Paris. Mais visiblement, Zsolt Löw (à la droite de Tuchel sur la photo) aspire toujours à devenir entraîneur principal à l’avenir car en cette fin d’année, son nom est de nouveau associé à Stuttgart. En effet, le Stuttgart Nachrichten affirme que Zsolt Löw est le favori n°1 pour succéder à Tim Walter, viré ces dernières heures alors que Stuttgart est troisième de la deuxième division allemande.

Le média local précise néanmoins qu’il sera difficile pour le club allemand d’attirer Löw à Paris, pour la simple et bonne raison que ses conditions salariales sont excellentes à Paris, et qu’il sera donc déliat pour Stuttgart de rivaliser sur ce plan. Reste à voir si l’envie de Löw de prendre en main une équipe lui-même prendra le dessus sur l’argent, et s’il sera prêt à consentir un effort pour rejoindre Stuttgart. Il s’agirait assurément d’un gros coup dur pour Thomas Tuchel, lequel a souvent été décrit comme un homme renfermé à Paris, qui ne faisait confiance qu’à son staff allemand. Pour rappel, Thomas Tuchel et ses adjoints sont liés au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021. Mais un bilan sera effectué par Leonardo en fin de saison, en fonction des résultats obtenus, notamment en Ligue des Champions.