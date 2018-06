PSG : Le juge Pierre Ménès délivre son verdict à l'accusé Neymar

Dans : PSG, Mondial 2018.

Dimanche soir, le Brésil s’est pris les pieds dans le tapis face à la Suisse pour son entrée en lice dans la Coupe du monde (1-1). Titulaire pour la première fois en match officiel depuis le mois de février, Neymar a tenté beaucoup de choses sur son côté gauche. Mais l’attaquant du PSG est encore loin d’être à 100 % de ses moyens. Un constat partagé par Pierre Ménès sur son blog. Selon le consultant de Canal Plus, le n°10 de la Seleçao n’a pas fait« un grand match », mais il a une bonne excuse.

« Bon déjà, il a une coupe de cheveux grotesque. Ensuite, physiquement, il est clairement à 50% de ses moyens, pas plus. Tite avait prévenu avant le Mondial qu’il ne fallait pas s’attendre à un grand Neymar pendant la phase de poule, on en a eu la confirmation. Même si je remarque au passage qu’il a subi huit fautes et provoqué deux cartons jaunes suisses dans ce match. Au final, le Parisien n’a pas été ridicule, mais c’est sûr qu’il doit monter en puissance. C’est normal puisque c’était son premier match officiel depuis plus de trois mois. Il n’y a donc rien de surprenant là-dedans » a expliqué Pierre Ménès, qui s’attend donc à voir Neymar monter en puissance au fil des matchs. On surveillera cela avec attention dès vendredi à l’occasion du match contre le Costa Rica…