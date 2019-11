PSG : Le grand retour des concerts au Parc des Princes, QSI a tout prévu

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde ce vendredi en annonçant le grand retour des concerts au Parc des Princes.

A l’image de ce qu’il se fait dans de grands stades français comme le Vélodrome ou le Groupama Stadium, l’enceinte parisienne va de nouveau accueillir les artistes en plein air. Le PSG a annoncé que le chanteur Dadju serait le premier depuis 10 ans à opérer au Parc des Princes, le 7 juin 2020 à 20h00. 10 ans après le dernier concert dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil, le Parc des Princes se prépare à nouveau à vibrer. Par le passé, les concerts étaient habituels au Parc, avec notamment le concert inaugural effectué par Mickaël Jackson, puis Johnny Halliday, U2, les Rolling Stones ou encore les Red Hot Chili Peppers.

Depuis l’arrivée de QSI, aucun concert n’avait eu lieu, la pelouse ayant été particulièrement bichonnée par les jardiniers qui n’acceptaient aucun compromis à ce niveau. Mais ce genre d’évènement représente aussi une manne d’argent non négligeable pour les organisateurs, et la société SESE gérant le Parc des Princes et sa concession est passée entre les mains de QSI en 2013, permettant ainsi de récupérer les revenus liés aux évènements se déroulant dans l’enceinte du PSG.