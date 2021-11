PSG : Le Français n'est plus la langue officielle, le Qatar valide

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cela n’aura échappé à personne, les joueurs à parler un Français impeccable sont de plus en plus rares au PSG…

Dans une interview accordée à L’Equipe ce week-end, Arnaud Kalimuendo a lâché une phrase loin d’être anodine au sujet du vestiaire parisien. Comparant son aventure à Lens à son expérience au Paris SG, l’attaquant de 21 ans a expliqué qu’il y avait « moins la barrière de la langue » dans le Nord, ce qui « aide » beaucoup. Une phrase qui rappelle qu’au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, les joueurs sont de plus en plus rares à parler la langue de Molière, ce qui était pourtant obligatoire au début de l’ère qatarie. A en croire le quotidien national, les cours de Français proposés par le PSG, qui étaient autrefois imposés, sont désormais en option depuis le départ de Laurent Blanc en 2016. Une révélation qui ne manquera pas de faire polémique.

Pochettino ne s'exprime jamais en Français

Certains joueurs à l’instar de Julian Draxler, Danilo Pereira ou encore Ander Herrera et Thilo Kehrer ont fait l’effort d’apprendre le Français et de le parler parfaitement, bien que cela n’était pas obligatoire. Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, tout fraichement arrivés, sont également dans ce cas. En revanche, de nombreux sud-américains du Paris Saint-Germain sont incapables de tenir une conversation en Français, ce qui ne manque pas d’irriter certains salariés du club. Et le comble, c’est que l’entraîneur Mauricio Pochettino ne parle pas la langue du pays dans lequel il officie, ce qui force certains joueurs francophones à faire l’effort de parler en Anglais ou en Espagnol. C’est par exemple le cas de Kylian Mbappé, Abdou Diallo ou encore Gana Gueye, lesquels sont dans l’obligation de s’exprimer dans une autre langue que le Français s’ils veulent échanger avec leurs coéquipiers. Le comble au sein d’un club de Ligue 1.