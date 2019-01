PSG : Le flop n°1 du Paris SG enfin sur le départ au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

« Il est très, très sérieux, avec beaucoup de qualités lors du dernier entraînement. Il aurait pu jouer en Coupe de la Ligue ou contre Pontivy, mais il était un peu blessé. Maintenant, il est de retour avec nous ». Il y a moins d’une semaine, Thomas Tuchel faisait l’éloge de Jesé Rodriguez durant le stage du Paris Saint-Germain au Qatar. Tandis qu’il apparaissait désormais envisageable que l’Espagnol soit relancé par l’entraîneur francilien, son départ semblerait au contraire se préciser durant ce mercato hivernal. Et pour cause, la Série A le drague ouvertement à dix jours de la clôture du marché des transferts.

Selon les informations obtenues par Tutto Mercato Web, c’est le Torino qui tiendrait aujourd’hui la corde pour accueillir l’ancien buteur du Real Madrid. Un prêt serait à l’étude et des discussions auraient d’ores et déjà été lancées avec certains intermédiaires pour boucler rapidement ce dossier. Néanmoins, Paris ne devrait pas être totalement gagnant dans l’opération puisque le média transalpin précise bien qu’il est improbable que le Torino prenne en charge l’intégralité de son imposant salaire (environ 300 000 euros par mois à Paris). Outre le club de Turin, Parme est également intéressé et surveille ainsi attentivement la situation de celui qui reste pour l’instant l’un des plus gros flops du PSG version QSI…