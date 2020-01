PSG : Le fiasco de Manchester, ce Parisien en garde un bon souvenir

Dans : PSG.

Le 6 mars dernier, le Paris Saint-Germain subissait l’une des plus grosses humiliations de son histoire récente face à Manchester United en Ligue des Champions.

Battus 3-1 au Parc des Princes après une confortable victoire 2-0 à l’aller, les hommes de Thomas Tuchel prenaient de nouveau la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un traumatisme de plus pour les supporters et les joueurs du Paris Saint-Germain… mais pas pour Thilo Kehrer. Auteur d’un match catastrophique ce jour-là, le défenseur allemand a évoqué ce souvenir dans les colonnes de L’Express. Et l’ancien joueur de Schalke a décidé de n’en retenir que du positif…

« Je suis satisfait de ma progression, après un an passé au PSG. J’ai connu une période un peu difficile avec ma blessure mais depuis un mois je suis en train de reprendre, regagner confiance et de la stabilité. Je me sens bien pour la suite. L’élimination face à MU ? Je pense que ça fait partie du jeu en football. C’est dans des matches comme ça qu’on acquiert de l’expérience. Dans une carrière, il y a des périodes bonnes et moins bonnes. Si tu gagnes tout va bien mais il y a aussi des matches que tu perds. Il faut surtout apprendre à rester calme après une victoire comme après une défaite. Je pense que c’est le plus important car on n’arrête jamais d’apprendre et de grandir » a commenté Thilo Kehrer, pour qui cet échec face à Manchester United doit aider le Paris Saint-Germain à grandir, et non l’enfoncer. Une manière optimiste de voir les choses…