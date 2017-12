PSG : Le doux rêve de Paris sur cette vente impossible au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Parmi les échecs qui ont coûté la tête de l’éphémère Patrick Kluivert, la signature de Jesé Rodriguez est placé en haut de la liste.

L’attaquant espagnol arrivé avec une flatteuse réputation de joker de luxe du Real Madrid s’est complètement fourvoyé à Paris. En méforme, peu efficace, peu concerné, l’Espagnol a rapidement pris place sur la banc de touche, puis en tribunes, avant d’être déjà prêté deux fois. Son passage à Stoke City est du même acabit, et il rêve encore une fois d’être prêté à Las Palmas, le club de son ile natale. De son côté, question rêve, le PSG ne pense qu’à s’en débarrasser tant que l’attaquant de 24 ans a encore un peu de valeur.

Le club de la capitale ne croule pas sous les offres, mais Le Parisien affirme néanmoins que le PSG espère récupérer une somme allant jusqu’à 13 ME, cet hiver ou l’été prochain. Pas illogique pour un élément arrivé il y a 18 mois pour 25 ME tout de même, mais la saison blanche qu’il se prépare à traverser ne va clairement pas inciter les clubs à dépasser la barre des 10 ME pour quelqu’un qui est désormais à ranger au rayon des anciens espoirs. Un bon passage en Premier League aurait pu redonner de la valeur à l’Espagnol, mais un seul but marqué et de nouveaux problèmes de comportement ont flingué sa réputation outre-Manche. Au grand dam du PSG.