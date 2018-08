PSG : Le dossier Rabiot chamboulé par Pep Guardiola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La situation contractuelle d’Adrien Rabiot continue de perturber l’été du Paris Saint-Germain au mercato.

Et pour cause, l’international français est en fin de contrat dans un an et refuse pour l’instant de signer une prolongation de contrat au sein de son club formateur. Ce dernier souhaite pourtant le blinder et lui a déjà proposé un salaire aussi important que celui proposé par le FC Barcelone il y a quelques semaines. Mais rien n’y fait, le joueur fait la sourde oreille et a visiblement l’intention de signer dans le club de son choix l’été prochain. D’ailleurs selon RAC 1, il n’y a pas que le Barça qui fait le forcing pour recruter Adrien Rabiot.

En effet, le média affirme qu’une rencontre entre le clan Rabiot et les dirigeants de Manchester City a récemment eu lieu. L’objectif du joueur serait « d’étudier toutes les propositions » et de prendre la saison pour choisir le meilleur club. La situation se tend donc considérablement pour le Paris Saint-Germain, qui voit l’un des joueurs formés au club lui échapper. Et qui pourrait bien quitter le nid sans rapporter un euro au club de la capitale française l’été prochain. Ce qui constituerait évidemment un énorme échec pour Nasser Al-Khelaïfi, lequel avait pris personnellement les choses en main dans ce dossier.