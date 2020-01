PSG : Le dossier Neymar parti pour s'éterniser 4 mois ?

Dans : PSG.

Courtisé par le FC Barcelone l’été dernier au mercato, Neymar pourrait finalement prolonger au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a engagé des discussions avec le clan du Brésilien…

Selon les informations obtenues par Téléfoot, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont effectivement renoué le contact avec le clan Neymar afin de discuter d’une éventuelle prolongation de contrat. Le n°10 du PSG n’est pas en fin de contrat, loin de là même puisqu’il est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022. Mais comme dans le dossier Mbappé, le champion de France en titre aimerait frapper un grand coup en prolongeant Neymar et en écartant ainsi les éventuels prétendants à sa signature.

Le média précise cependant que le Paris Saint-Germain va devoir patienter un long moment avant de connaître la réponse de Neymar. Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Barcelone n’a aucunement l’intention de donner une réponse, qu’elle soit positive ou négative, à Paris avant… la fin de la saison. Autant dire que le dossier Neymar va s’éterniser au moins 4 mois pour le PSG, qui sera visiblement tributaire de son parcours en Ligue des Champions dans ce dossier épineux. Reste à voir si du côté de l’entourage de Neymar, on sera favorable à une prolongation en France, même en cas de parcours honorable en coupe d’Europe. Enfin, la première chaîne de France précise que pour l’heure, le PSG n’a soumis aucune proposition chiffrée à son joueur.