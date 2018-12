PSG : Le discours touchant de Tuchel au moment de libérer ses joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Nommé un peu à la surprise général au poste d’entraineur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Thomas Tuchel a pris ce défi à bras le corps et a réussi à façonner une équipe à son image.

Les Parisiens sont déterminés dans l'engagement et souples sur le plan tactique, ce qui était la priorité de leur entraineur. Une véritable réussite donc pour le moment, puisque le coach du PSG sait bien qu’il sera jugé sur les performances en Ligue des Champions. Mais à l’heure actuelle, l’ancien entraineur du Borussia Dortmund estime que son message est parfaitement passé malgré des conditions pas toujours idéales, comme la fatigue de certains éléments après le Mondial, et l’assimilation de nouvelles méthodes d’entrainement. Autant dire que, pour une fois, Thomas Tuchel ne cachait pas son enthousiasme au moment de souhaiter de bonnes vacances à son effectif.

« Oui, c’est presque parfait. Je suis très content car on voit les progrès de l’équipe, on sent son énergie. Les gars ont été extraordinaires. C’était pourtant très compliqué après un Mondial et avec un nouvel entraîneur. Compliments à tous ! Tout le monde est ouvert à des idées nouvelles. Cela fait plaisir de travailler avec ce staff. C’est le bon chemin », a souligné l’entraineur du Paris Saint-Germain, persuadé d’être dans la bonne direction pour remplir les objectifs élevés de son club.