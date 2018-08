PSG : Le départ miraculeux de Jesé tourne à la blague, devinez pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Lundi, TV Aragon annonçait que Jesé était proche de rejoindre Huesca, club espagnol promu en Liga cette saison. Mais 24 heures plus tard, le même média admet que finalement la venue de l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas si simple que cela et que le dossier pourrait être rapidement refermé par les dirigeants du club aragonais. Motif de ce retournement de situation tient en un chiffre, celui du salaire de Jesé.

Ce dernier gagne en effet la colossale somme de 5ME par saison au PSG et forcément Huesca est dans l'impossibilité totale de s'aligner sur ce salaire. Alors, pour que l'ancien attaquant du Real Madrid débarque tout de même au sein de cette formation, il faut non seulement que le Paris SG le prête gratuitement, ce qui était le cas, mais en plus qu'il prenne en charge une grosse partie du salaire de son attaquant. Si Jesé est lui très tenté par ce retour en Liga, il semble être moins décidé à faire baisser ses émoluments. Autrement dit l'affaire est loin d'être faite. Très loin même. L'attaquant arrivé il y a deux ans au PSG risque bien de continuer à coûter cher, et cela jusqu'à la fin de son contrat en 2021.