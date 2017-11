PSG : Le deal Emery-Rabiot pour trouver le juste milieu

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot s’en est récemment défendu, il n’a jamais menacé de claquer la porte du Paris Saint-Germain selon le poste où son entraineur l'alignait.

Le milieu de terrain préfère clairement évoluer en tant que relayeur, alors qu’Unai Emery aime l’utiliser plus bas, pour sa première relance plus que sa récupération. Contre le Celtic Glasgow, qui n’était certes pas l’adversaire le plus coriace de la saison, l’international tricolore a su faire les deux, coupant les lignes et pressant pour gagner des ballons, tout en se projetant pour alimenter notamment Neymar et ses coéquipiers, comme ce fut le cas lors des deux premiers buts. Un comportement qui correspond parfaitement à ce que lui demande son entraineur, qui a visiblement trouvé un compromis capable de convenir à tout le monde en l’absence de Thiago Motta.

Le Parisien affirme ainsi ce vendredi qu’Adrien Rabiot accepte « sans rechigner de se positionner en 6 », et obtient en contrepartie le feu vert du technicien espagnol pour se projeter vers l’avant quand la situation le permet. Des courses offensives qui font mal à l’adversaire, mais que Motta ne fait par exemple jamais. En conséquence, ce sont les autres milieux de terrain, et notamment Verratti, qui doivent en faire les frais en se montrant plus prudent, comme l’Italien l’a aussi compris ce mercredi en Ligue des Champions. Un équilibre qui satisfait tout le monde pour le moment, même si cette entente devra surtout se montrer aussi efficace quand le niveau de l’adversaire s’élèvera, à commencer par dimanche face à Monaco.