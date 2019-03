PSG : Le coup de pression de Neymar et Tuchel pour faire plier Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement blessé pour plusieurs semaines, Daniel Alves est le premier vrai dossier chaud en interne en vue de l’été, le cas Adrien Rabiot n’étant clairement plus désormais dans le domaine sportif.

Le Brésilien, qui ambitionne toujours malgré ses 35 ans, de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, rêve de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, histoire de continuer à tutoyer le haut niveau dans un club où il est apprécie par ses coéquipiers, son grand ami Neymar, et son entraineur. Justement, ces appuis pourraient s’avérer décisif à l’heure où sa prolongation est encore loin d’être acquise. Alors qu’il réclamait un contrat de deux ans, Daniel Alves a accepté le principe d’une signature pour un an, avec une deuxième année en option. Mais les conditions de ce deal sont encore incertaines à beaucoup de niveaux, mais pas en ce qui concerne le salaire, où l’accord semble proche.

En revanche, le Brésilien ne verrait pas d’un très bon œil l’idée du PSG de lever cette option pour une année supplémentaire en fonction du nombre de matchs disputés la saison prochaine. Mais surtout, en tant que joueur libre au mois de juin, l’ancien barcelonais exige une copieuse prime à la signature pour rester à Paris. A ce niveau, le désaccord est important puisque Daniel Alves demande tout simplement le double de ce que lui propose Paris. Dans ce dossier freiné par la performance décevante du Brésilien face à Manchester United, ce dernier peut toutefois compter sur des soutiens de poids. Selon L’Equipe, Thomas Tuchel apprécie son enthousiasme et son expérience et le juge important pour le groupe. Neymar est même allé plus loin en faisant comprendre aux dirigeants qu’il se « sentirait mieux » si Daniel Alves venait à poursuivre l’aventure à Paris. Un sacré coup de pression qui pourrait en tout cas permettre à l’arrière droit d’arriver à ses fins. Mais à quel prix ?