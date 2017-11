Dans : PSG, Mercato.

Jamais apparu cette saison avec le Paris Saint-Germain, Lorenzo Callegari ne reverra sûrement pas le groupe d’Unai Emery.

Le milieu de 19 ans se dirige tout droit vers un départ, la fin d’un scénario assez improbable. Rappelons que le Français d'origine italienne, sur le point de rejoindre le Genoa en prêt l’hiver dernier, avait été retenu au dernier moment. Puis quelques mois plus tard, le Zénith Saint-Pétersbourg s’était fait recaler malgré une offre de transfert à 5 M€. A ce moment, on imaginait que le PSG, seulement ouvert à un prêt, comptait sur Callegari. Mais ce n’est pas du tout le cas !

Sous contrat jusqu’en juin prochain, le milieu relayeur a été prié de faire ses valises, révèle RMC. Son bail pourrait même être rompu cet hiver. C’est à se demander pourquoi le club francilien l’a bloqué pendant des mois. « C’est un choix du club et il faut le respecter, a réagi un membre de l’entourage du joueur. Ça s’est toujours bien passé entre nous. On aurait aimé que la manière soit plus classe, mais c’est comme ça et on l’accepte. » Convoité en Italie, en Espagne et même en France, Callegari devrait rebondir sans difficulté, lui qui possède une belle réputation.