PSG : Le clan Neymar contre-attaque et accuse Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Attendu à la reprise du groupe parisien ce lundi 8 juillet, Neymar ne s’est pas présenté au centre d’entraînement du PSG.

Une absence inattendue, que le Paris Saint-Germain ne tolère pas comme indiqué dans un communiqué publié en début de soirée. « Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent » indiquait notamment le champion de France en titre sur les coups de 19 heures. Mais interrogé par la Fox, Neymar Senior a défendu son fils.

Selon le père de la star brésilienne, le Paris Saint-Germain était bien au courant de l’absence de Neymar… jusqu’au 15 juillet ! « La cause est connue et planifiée depuis un an avec la programmation de l'Institut Neymar qu'on ne pouvait pas changer. Il se présentera le 15. Sans polémique. Le PSG en est informé et participe aux actions de l'Institut » s’est étonné le père et agent de Neymar, pour qui Nasser Al-Khelaïfi ment donc à son auditoire dans son communiqué. Le feuilleton de l’été bat son plein…