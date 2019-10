PSG : Le Brésil peut rendre Paris fou avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Tout au long de son histoire, le PSG cultive une belle histoire d’amour avec le Brésil et les Brésiliens.

Ce n’est pas vraiment le cas avec Neymar, dont les ennuis physiques provoquent un grand froid entre le club parisien et la Seleçao. Dès sa première grosse blessure, le numéro 10 du Paris SG avait préféré suivre l’avis des médecins brésiliens pour l’opération et sa reprise rapide en vue de la Coupe du monde. Au contraire de celui des médecins parisiens, qui préconisaient une plus grande prudence. Avec la rechute qui va avec un an plus tard. De nouveau blessé lors du dernier rassemblement à Singapour pour un match amical, Neymar se soigne et devrait être prêt dans deux semaines.

Pile à temps pour les nouveaux matchs du Brésil ? La pilule serait difficile à avaler pour le PSG, mais c’est possible. Toutefois, une tendance nouvelle arrive du pays du football-roi, puisque Tite envisagerait de laisser son meneur de jeu au repos à Paris en novembre. C’est ce que révèle UOL, pour qui la présence de Neymar dans le duel face à l’Argentine puis celui face à la Corée du Sud demeure en suspens. La réponse ne devrait pas tarder avec la liste qui devrait être donnée ce vendredi par le sélectionneur.