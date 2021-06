PSG : Le Brésil donne tout le pouvoir du jeu à Neymar

Dans : PSG.

Suite à une saison mitigée sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a retrouvé son meilleur niveau avec le Brésil ces derniers jours.

Neymar veut finir son exercice 2020-2021 de la plus belle des manières. Pour cela, il rêve de gagner la Copa America avec sa sélection. En attendant de connaître le dénouement de cette compétition, qui se dispute au Brésil en même temps que l'Euro, Neymar a montré tout son talent depuis la reprise du foot international. Puisque lors des deux derniers matchs du Brésil, contre l’Équateur et le Paraguay en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l’attaquant de 29 ans a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. De sacrées statistiques que Neymar doit à lui-même et non pas à la tactique de Tite, pour qui Neymar a parfaitement fait évoluer son jeu depuis son arrivée au PSG en 2017.

« Au PSG, il a commencé à jouer plus bas »

« Neymar a une capacité de création impressionnante et une extraordinaire mobilité. Donc on ouvre le jeu pour lui, comme ça il a plus d'espace pour exprimer son talent. Ce n'est pas grâce à mon intelligence, c'est juste de la logique. Le football de Neymar a évolué au fil du temps. À Barcelone, il jouait sur un côté parce qu'il y avait Iniesta, Xavi et d'autres joueurs au milieu. Au PSG, il a commencé à jouer plus bas parce qu'il y a Mbappé et Icardi devant. Et en équipe nationale, il y a Richarlison, Vinicius, Everton, Gabriel Barbosa et Gabriel Jesus qui sont des joueurs qui aiment toucher le ballon. Il utilise sa créativité pour être à la fois à la construction et à la conclusion grâce à ses mouvements », a lancé le sélectionneur de la Seleção, qui veut que Neymar montre tout cela jusqu'au bout de la Copa America.