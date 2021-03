PSG : Le Bayern se méfie de Mbappé et de Pochettino

Dans : PSG.

Sur le site officiel du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic est revenu sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, où son équipe affrontera le Paris SG.

Le directeur sportif du club allemand a confié avec une grande prudence qu’il s’attendait forcément à un gros match. Le PSG tentera de prendre sa revanche après sa défaite en finale de la Ligue des Champions face à cette même formation du Bayern, l’été dernier. Cette fois-ci, il sera question de marquer les esprits, tant le club allemand est annoncé comme le favori à sa propre succession cette saison encore.

« Paris a une très grosse équipe. Ils sont en ce moment deuxièmes de leur championnat, mais c'est pour nous un défi au plus haut niveau. Ils ont avec Pochettino un excellent entraîneur qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau, et avec Mbappé, un attaquant qui a toutes les qualités et qui est très dangereux. Normalement l'avantage du retour à domicile est très important pour le PSG, mais actuellement il faut voir où et comment peuvent avoir lieu les matches », a livré l’ancien milieu de terrain du Bayern, qui sait que les conditions sanitaires actuelles empêchent tout de même de considérer sérieusement un éventuel avantage du terrain sur les matchs aller-retour.