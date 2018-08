PSG : Le Barça scandalisé par une attaque violente du PSG !

Dans : PSG, Liga.

Depuis le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain l'été dernier, le FC Barcelone a une dent contre le club de la capitale, la formation catalane ayant été sidérée par la manière utilisée par les dirigeants parisiens pour s'offrir la star brésilienne. Le paiement de la clause libératoire par le PSG n'avait visiblement pas été envisagé dans les bureaux du Barça et cela laisse des traces. Et ce lundi, le quotidien catalan Sport, jamais le dernier pour mettre de l'huile sur feu, consacre sa Une à « la guerre totale » entre le FC Barcelone et le Paris SG.

Selon Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain menacent de saisir la FIFA concernant le dossier Adrien Rabiot, reprochant à leurs homologues barcelonais d'avoir directement contacté l'entourage du joueur français pour un transfert alors que c'est interdit à cet instant du contrat du milieu de terrain. Et un courrier aurait été envoyé au Barça pour le prévenir de cette menace. Cette attaque (supposée) venue de Paris aurait estomaqué Barcelone dans la mesure où Pep Segura, directeur général et Eric Abidal, secrétaire technique, auraient fait le déplacement jusqu'à Paris début juillet pour évoquer le cas d'Adrien Rabiot avec le Paris Saint-Germain. Et on estime que l'attitude du PSG avec Ivan Rakitic est tout aussi répréhensible. Franchement, on espère désormais que tout cela se réglera sur un terrain de football.