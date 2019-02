PSG : Cette obsession à la Cristiano Ronaldo qui fait la force de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec ses buts face à Manchester United et Saint-Etienne, Kylian Mbappé a marqué les esprits.

En Europe, il a démontré qu’il n’avait besoin de personne pour aider le PSG à franchir les étapes. En France, il rappelle qu’il sait aussi être un finisseur de classe capable de sortir son équipe d’un match en demi-teinte. Mais un autre détail de cette semaine folle a retenu l’attention de Vincent Duluc. Il s’agit de la manière avec laquelle le champion du monde a célébré son 100e but marqué cette saison à l’entrainement. Une soif de triompher, de s’imposer, et de le faire savoir, qui n’est pas sans rappeler l’attitude de la machine à buts qu’est Cristiano Ronaldo par exemple.

« C’est un avant-centre récent, et on a souvent répété qu’il n’en avait pas complètement le registre, pas encore, et peut-être pas dans le rôle d’une pointe unique qui passerait autant de temps dos au but que face au jeu. Mais l’évidence est qu’il sera très vite un avant-centre durable, ou qu’il obtiendra à terme sa liberté, ou sa quasi-liberté, comme Ronaldo, comme Messi. En fait, on ne sait pas ce qui aura été le plus fascinant dans la semaine de Mbappé : qu’il ait inscrit ce but-là, pour sauver notre dimanche de L1, dans un match où le PSG a été plus bousculé qu’il ne l’avait été à Old Trafford, ou bien que l’on ait appris, tee-shirt commémoratif à l’appui, qu’il comptait ses réalisations dans les oppositions de milieu de semaine au Camp des Loges, et qu’il avait atteint le chiffre de 100 buts ces derniers jours. À cette altitude, celle des plus grands, il n’y a pas de talent immense sans une obsession absolue », a souligné la plume de L’Equipe, persuadée que la volonté de Kylian Mbappé d’être toujours le meilleur, même à l’entrainement, est l’une des explications de sa réussite.