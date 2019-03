PSG : Le Barça offre cet attaquant à 80 ME sur un plateau

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après l’échec majeur en Ligue des Champions, un bouleversement de taille se prépare-t-il au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain ?

Le départ d’Edinson Cavani est de plus en plus envisageable, afin de laisser Kylian Mbappé occuper la place d’avant-centre qui semble lui être promise à l’avenir. Si cela pourrait permettre à Angel Di Maria de retrouver sa place dans le trio majeur, l’arrivée d’un nouveau joueur offensif sera inévitable. Et pour cela, le FC Barcelone se propose de solutionner le problème du PSG. Recruté en provenance de Liverpool pour 120 ME en 2018, Coutinho ne parvient pas à justifier ce montant dépensé en Catalogne. Pas vraiment considéré comme un titulaire, il ne sera pas retenu en cas de belle offre. Cela tombe bien, le Brésilien intéresse Manchester United mais surtout le PSG annonce Goal.

Car dans l’autre sens, l’ancien de Liverpool préfèrerait ne pas revenir en Angleterre, où sa famille a eu beaucoup de mal à s’adapter, et verrait d’un bon œil une arrivée dans la capitale française, avec notamment la colonie de joueurs brésiliens déjà présente. Tout cela pourrait coïncider donc à un transfert vers le PSG, surtout que le FC Barcelone a bien compris que son joueur offensif avait perdu de sa valeur, et n’en demanderait donc « que » 80 ME. Une somme abordable pour un international brésilien de 26 ans qui avait su émerveiller l’Angleterre lors de son passage chez les Reds. Mais pour le moment, comme le rappelle Goal, le PSG n’a pas bougé le moindre petit doigt malgré cet appel du pied qui provient à la fois du Barça, mais aussi de Coutinho en personne.