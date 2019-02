PSG : Le Barça obligé de vendre Neymar à Paris, Bartomeu l'avoue

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Transféré au Paris Saint-Germain à l’été 2017 pour 222 ME, Neymar fait toujours l’actualité du FC Barcelone de manière régulière. Et pour cause, il n’est pas rare que les médias espagnols évoquent un possible come-back de l’international brésilien en Catalogne. Un scénario totalement impossible selon Josep Maria Bartomeu, lequel s’est confié au Figaro avant le huitième de finale de la Ligue des Champions entre l’OL et Barcelone, ce mardi soir au Groupama Stadium.

« Le Barça a misé sur deux joueurs en attaque, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, que nous avons achetés avec la vente de Neymar. Notre feuille de route est tracée. Neymar a acheté sa liberté pour 222 ME, mais le Barça ne voulait pas de cet argent, nous ne voulions pas le vendre. Il se trouve qu’en Espagne nous avons l’obligation d’avoir une clause libératoire. Si quelqu’un veut acheter Busquet, Piqué ou Messi, ils ne sont pas à vendre. Je crois qu’il y aura très peu de transferts entre grands clubs. Notre plan est donc de chercher de jeunes talents auprès de clubs dont l’activité consiste, en plus de jouer au football, à former et à vendre des joueurs » a confié le président du FC Barcelone, qui n’officialise donc pas l’intérêt du champion d’Espagne en titre pour Neymar à quelques mois du mercato. Bien au contraire...