PSG : Le Barça lâche sa deuxième offre pour Neymar, c'est un peu mieux

Ces dernières heures, les discussions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont poursuivies à propos du cas Neymar.

Alors qu’il a repris le chemin de l’entraînement lundi dernier, avec une semaine de retard, le Ney continue de traîner son spleen au sein du club de la capitale. Désireux de faire ses valises durant cet été, l’attaquant de 27 ans attend que le Barça se mette d’accord avec le PSG pour son potentiel transfert. Sauf que le terrain d’entente est loin d’être trouvé. Si Leonardo estime que Neymar vaut 250 millions d’euros, le club catalan propose surtout des joueurs en échange. Il y a quelques jours, le champion d’Espagne avait offert 40 ME, plus Coutinho et Rakitic. Une demande refusée par Paris.

Loin d’être découragé, le FCB a donc enchaîné avec une deuxième offre. Selon Sky, Barcelone propose désormais 100 ME, plus deux joueurs, à choisir dans une liste composée de Coutinho, Rakitic, Semedo, Malcom ou Dembélé. Suite à ce passage à la vitesse supérieure, la réponse francilienne est attendue. Mais celle-ci pourrait une nouvelle fois être négative, sachant que le PSG veut les 250 ME, et parce que les joueurs catalans ne rêvent pas forcément de rejoindre la capitale française pendant ce mercato. Autant dire que les négociations vont encore durer longtemps...