PSG : Le Barça écarté, Messi a planifié sa fin de carrière

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, Lionel Messi fait l’objet de rumeurs persistantes au sujet d’un retour au FC Barcelone. Mais en réalité, l’attaquant argentin aurait déjà planifié sa fin de carrière. Et un nouveau passage en Catalogne ne ferait pas partie de ses plans.

Alors que l’on évoque des doutes en interne, le Paris Saint-Germain a confirmé ses intentions avec Lionel Messi. Dans un entretien accordé à Marca la semaine dernière, le président Nasser Al-Khelaïfi a confié que la direction travaillait bien sur la prolongation de l’Argentin. Reste à connaître la volonté du principal intéressé. Depuis quelques jours, la rumeur d’un retour au FC Barcelone prend de plus en plus d’ampleur.

Messi se voit au PSG jusqu'en 2024

Le patron du Barça Joan Laporta, malgré les soucis du club avec le fair-play financier de la Liga, serait en contact avec le père et agent du joueur Jorge Messi. Une tendance pourtant démentie dans la presse espagnole. Selon le journaliste du quotidien madrilène Pedro Pablo Parrado, Lionel Messi ne devrait pas retrouver les Blaugrana. Le champion du monde a déjà planifié sa fin de carrière et ses plans ne prévoient pas un nouveau passage en Catalogne. Le Parisien espère plutôt rester une année supplémentaire en Europe, si possible au Paris Saint-Germain via une prolongation, avant un départ en Major League Soccer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

On sait que le championnat américain rêve d’attirer le septuple Ballon d’Or pour son développement, mais aussi afin de promouvoir la Coupe du monde 2026 qui se jouera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. De son côté, Lionel Messi se verrait bien disputer cette compétition en tant que joueur de la Major League Soccer. La Pulga envisagerait même de terminer sa carrière par la défense du titre obtenu au Qatar en décembre dernier. Une belle manière de conclure son parcours à l’âge de 39 ans.