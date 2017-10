PSG : Le Ballon d'Or ? Mbappé préfère ne pas (encore) y penser

Dans : PSG, Ligue 1.

Décevant à Marseille il y a une semaine lors du clasico, Kylian Mbappé a encore réalisé une prestation insuffisante face à l’OGC Nice au Parc des Princes (3-0).

Élément offensif le moins en vue malgré l’absence de Neymar (suspendu), l’attaquant de l’Equipe de France est bien conscient de sa marge de progression, alors que certains l’estiment déjà capables de rivaliser pour la victoire finale au Ballon d’Or. Interrogé à ce sujet, le natif de Bondy refuse de s’enflammer et se dresse plutôt comme un soldat de Neymar dans cette précieuse quête.

« Neymar a cette qualité technique qui vous permet d'échanger avec lui. Il m'a pris sous son aile et si je peux l'aider à gagner le Ballon d'Or, je le ferai mais l'important c'est l'équipe. J'ai encore beaucoup de paliers à franchir pour le Ballon d'Or, je suis en plein apprentissage » a confié l’attaquant des Bleus, dont l’un des objectifs majeurs est également de s’imposer dans l’équipe de Didier Deschamps, à moins d’un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie. « Si je veux devenir un grand joueur, il va falloir que je m'impose en équipe de France et c'est ce que j'ai l'intention de faire » a-t-il lancé. Autant dire que celui qui n’a pas encore 19 ans est ambitieux, mais semble avoir la tête sur les épaules. Et faire preuve d’humilité dans une période plus délicate sur un plan personnel est sans doute la meilleure idée que pouvait avoir Kylian Mbappé…