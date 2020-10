PSG : Pierre Ménès veut Laurent Blanc pour remplacer Tuchel

Dans : PSG.

Malgré une finale de Ligue des Champions à son actif, Thomas Tuchel ne fait clairement pas l’unanimité au PSG.

Ces derniers jours, c’est même tout l’inverse. Il faut dire que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a choqué tout le monde en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain contre Dijon en championnat. Certes, le Paris SG s’est imposé sans aucun problème face aux Bourguignons. Mais les choix tactiques de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund commencent sérieusement à lasser supporters et observateurs. En désaccord avec Leonardo sur plusieurs points depuis de longs mois, l’Allemand quittera la capitale française, au plus tard à la fin de la saison.

Pour l’heure, le doute est total au sujet de l’identité de son successeur. Les noms de Massimiliano Allegri et de Mauricio Pochettino reviennent avec insistance tandis que la presse espagnole fantasme au sujet d’un intérêt de l’Emir du Qatar pour Zinedine Zidane. Et si finalement, l’homme de la situation était simplement Laurent Blanc ? Cela risque de faire bondir de nombreux amoureux du PSG, mais c’est la thèse défendue par Pierre Ménès sur les réseaux sociaux. « Laurent Blanc de retour à Paris ? J’aimerais ! Mais je n’y crois pas une seconde » a publié le consultant de Canal Plus sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir quel entraîneur aura les faveurs de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi à l’issue de la saison, alors qu’il est d’ores et déjà acquis que Thomas Tuchel ne se verra pas proposer de prolongation de contrat. Comme indiqué par Le Parisien ce mercredi matin, il est également improbable que l’Allemand soit licencié avant la fin de la saison au vu de la conjoncture économique…