PSG : Laurent Blanc a un avis très clair sur le PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un an et demi après son départ du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc se montre confiant par rapport à l'avenir européen de son ancien club.

Sans banc de touche depuis l'été 2016, Laurent Blanc continue de suivre avec attention l'actualité du club de la capitale française. Si le coach de 52 ans ne préfère pas juger les matchs du PSG en Ligue 1, il est par contre agréablement surpris par les performances de Paris en Ligue des Champions. Premier de son groupe devant le Bayern, malgré une défaite à Munich lors de la dernière journée, le PSG a impressionné tout le monde pendant la phase de poules, au cours de laquelle la troupe d'Unai Emery a notamment battu un record de buts marqués. Un joli départ qui fait dire à Laurent Blanc que Paris peut voir grand en C1... comme lors des dernières saisons.

« Je regarde très peu de matchs du championnat de France. Ce n'est pas un déni de ma part. Mais je suis beaucoup la Champions League. Je vais beaucoup à Londres, beaucoup en Espagne et je regarde ces matchs-là avec beaucoup d'intérêt, parce que je trouve que chaque année la Champions League est en train de franchir un niveau exceptionnel. Oui, le PSG peut gagner la Ligue des champions cette année. Comme on pouvait la gagner l'année dernière. Comme on pouvait la gagner il y a deux ans ou il y a trois ans. Avec le temps, ils acquièrent un peu plus d'expérience. Ils sont vraiment bien installés maintenant dans la cour des grands. D'ailleurs les grands commencent maintenant à avoir un autre œil sur le Paris-Saint-Germain. Ça sera difficile, mais ils ont vraiment le potentiel pour gagner dans la cours des grands. Il faudra avoir tout le monde. Mais ça ils le savent. Paris peut gagner, mais il faut qu'il soit à 100 %, avec tout le monde. Tous les joueurs au top », a avoué, sur France Football, Blanc, qui estime donc que le PSG a enfin les moyens d'aller au bout de la Ligue des Champions cette saison... mais pour cela, il faudra d'abord battre le Real Madrid dès les huitièmes de finale.