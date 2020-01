PSG : La vie de Kylian Mbappé, c'est pas du gâteau (ou du gruyère)

Dans : PSG.

En l’espace de quelques années, Kylian Mbappé est devenu une personnalité publique reconnue à travers le monde grâce à ses performances au Paris Saint-Germain et en équipe de France.

En 2017, l’attaquant s’était révélé aux yeux du public français en remportant la Ligue 1 avec l’AS Monaco, son club formateur. Un an plus tard, il décrochait le graal avec les Bleus à la Coupe du Monde 2018. Depuis son été réussi en Russie, le joueur de 21 ans est tout simplement devenu une icône internationale et un exemple pour tous les jeunes. Mbappé est donc maintenant une superstar du foot. Ce qu’il a encore du mal à digérer du côté du PSG.

« Lorsque je sors dehors, je déclenche un mouvement de foule. Je ne peux même plus aller au supermarché. Par exemple, je ne sais pas, si j’ai oublié le gruyère, je ne peux pas aller en chercher comme ça à Carrefour. Ils vont fermer le Carrefour… Juste pour un gruyère (rires) ! Je ne peux plus être Monsieur Tout-le-monde. C’est comme ça, il faut accepter. C’est la vie que je voulais, donc lorsque c’est ce que vous voulez, vous acceptez votre situation. Je ne vais pas dire que c’est évident tous les jours, mais je le voulais. Parfois ce n’est pas évident parce que la plupart des gens qui ont connu cette notoriété, ils l’ont connue à un âge avancé. Moi, de la connaître comme ça en pleine adolescence, il y a plein de choses que des adolescents normaux auront faites et que moi je n’aurai pas faites », a avoué, sur France 2, le buteur du PSG, qui se prépare désormais à garder ce mode de vie extraordinaire tout au long de sa carrière et de sa vie.