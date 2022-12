PSG : Une révolution arrive, Galtier a un plan béton

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reprendra sa saison en Ligue 1 face à Strasbourg ce mercredi au Parc des Pinces. Neymar et Kylian Mbappé pourraient gratter des minutes.

Les champions de France vont reprendre leur marche en avant ce mercredi en Ligue 1. Le PSG reçoit Strasbourg et devrait montrer un visage quelque peu changé par rapport à d'habitude. Car si Kylian Mbappé et Neymar Jr postulent pour jouer quelques minutes, pas certain qu'ils soient titulaires. Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a en tout cas rassuré sur l'état de forme physique et mental des deux stars du PSG. Le coach du club de la capitale s'est aussi félicité du comportement de ses joueurs pendant la Coupe du monde et même après malgré les joies ou les déceptions. Pendant cette trêve internationale, Galtier a de son côté eu le temps de faire le point et de préparer quelques coups.

Galtier n'écarte aucune possibilité pour son PSG

En conférence de presse ce mardi, il a notamment indiqué qu'il n'écartait pas la possibilité de mettre en place un nouveau système de jeu. « J'essaye de proposer plusieurs animations à mes joueurs, nous avons analysé nos matchs et avons cherché des idées dans d'autres championnats, un troisième système pourrait voir le jour », a déclaré Christophe Galtier, qui ne manquera pas là d'interloquer les fans et observateurs du PSG. Car cette seconde partie de saison sera encore une fois très attendue. Les matchs à fort enjeu vont voir le jour à commencer par une double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Galtier et ses troupes vont très vite devoir retrouver un rythme cohérent pour prendre de la confiance et espérer éviter les blessures. Le mercato hivernal qui se profile pourrait permettre au PSG de réajuster son effectif, surtout en défense, alors que Presnel Kimpembe ne reviendra pas avant 4 semaines minimum.