PSG : La Turquie se jette sur Keylor Navas !

Par Corentin Facy

Malgré des intérêts un peu partout en Europe cet hiver, Keylor Navas est toujours un joueur du PSG pour le moment.

Dans la rotation des gardiens au Paris Saint-Germain la saison dernière, Keylor Navas est confronté à une situation plus brutale depuis la nomination de Christophe Galtier en lieu et place de Mauricio Pochettino. Et pour cause, l’international costaricien est cloué au banc et doit pour le moment se contenter des matchs amicaux et de la Coupe de France. Pas vraiment de quoi consoler Keylor Navas, qui regarde Gianluigi Donnarumma disputer les rencontres décisives de Ligue 1 mais surtout de Ligue des Champions depuis le début de la saison. Insatisfait de la situation actuelle, Keylor Navas a d’ores et déjà demandé à quitter le PSG et si possible dès cet hiver. L’ex-gardien du Real Madrid a des intérêts un peu partout dans le monde (Al-Nassr, Premier League) mais son très imposant salaire bloque pour le moment son départ.

Keylor Navas ciblé par Fenerbahçe ?

A ce jour, il semblerait que les clubs anglais intéressés ne soient pas enclins à assumer l’intégralité du salaire de Keylor Navas. De son côté, Al-Nassr est prêt à offrir au gardien parisien les émoluments qu’il perçoit actuellement dans la capitale française, mais Keylor Navas rêve d’un challenge en Europe et non d’une pré-retraite au côté de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Dans ce contexte assez difficile pour lui à quelques jours de la fin du mercato, Keylor Navas peut-il être tenté par la perspective de rebondir en Turquie ? Il semblerait en tout cas que Fenerbahçe soit à deux doigts de tenter l’énorme coup Keylor Navas, selon les informations de TumSpor en Turquie. Toujours réticents à verser de grosses indemnités de transfert, les clubs turcs sont en revanche moins bloqués lorsqu’il s’agit de distribuer de gros salaires. Par conséquent, la piste du Fener est à prendre au sérieux pour le gardien du PSG, qui pourrait continuer à jouer en Europe tout en gardant son imposant salaire, supérieur à 700.000 euros nets par mois dans la capitale. Une proposition qui, si elle venait à se concrétiser, ferait donc sans doute réfléchir l’actuel doublure de « Gigio » Donnarumma à Paris.