PSG : La surprise de Cavani va redonner le sourire à Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Peu épargné par les blessures ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain doit composer avec un effectif plus limité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette situation agace Thomas Tuchel.

L’entraîneur parisien profite de chaque conférence de presse pour se plaindre de son effectif. « Il manque trop de joueurs. Avec les joueurs à disposition, c'est plus facile », a récemment répété l’Allemand qui, en plus de la suspension de Thiago Silva et la non-qualification de Leandro Paredes, sera toujours privé de Thomas Meunier, Neymar et Edinson Cavani blessés pour la réception de Montpellier ce mercredi (21h). Difficile de reposer certains cadres dans ces conditions.

Mais Tuchel a tout de même reçu une bonne nouvelle en voyant l’attaquant uruguayen reprendre l’entraînement individuel mardi. Victime d’une lésion d’un tendon de la hanche contre Bordeaux (1-0) le 9 février, El Matador pourrait retrouver la compétition la semaine prochaine, annonce L’Equipe. Cavani a donc de grandes chances de disputer le huitième retour de Ligue des Champions face à Manchester United le 6 mars, alors que sa participation était incertaine.