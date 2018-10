PSG : La stupéfiante décision de Tuchel avant PSG-OL !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Thomas Tuchel est arrivé cet été au Paris Saint-Germain et l'entraîneur allemand a décidé d'appliquer des méthodes auxquelles on n'est clairement pas habitué en France. C'est le cas avant le choc PSG-OL de dimanche soir.

Le technicien a en effet décidé de convoquer ses joueurs à 11h ce dimanche au Camp des Loges, non pas pour un banal regroupement, mais pour une ultime séance de mise en place tactique. Et Thomas Tuchel va agrémenter cette session d'un travail vidéo, histoire que Neymar et ses coéquipiers soient informés au mieux avant de recevoir l'Olympique Lyonnais quelques heures plus tard au Parc des Princes.

Outre cet ultime entraînement de dimanche matin, le coach allemand a également surpris tout le monde en annonçant à ses joueurs qu'après cette séance, ils pourront rentrer chez eux ou vaquer à leurs occupations, le rendez-vous étant fixé ensuite en fin d'après-midi directement au stade, empêchant ce qui était devenu une tradition, à savoir l'arrivée des joueurs en bus, puis le passage sur le tapis rouge. Pour Thomas Tuchel, l'essentiel est que ce PSG-OL soit préparé de la meilleure des façons et pas seulement que son équipe participe à ce spectacle qu'est devenu une rencontre du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le résultat finale de ce choc Paris-Lyon dira si cette méthode inédite portera ses fruits.