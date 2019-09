PSG : La seule bonne nouvelle, c’est Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Les supporters parisiens l’avaient promis, ils ont tenu parole et tout le monde peut s’en frotter les mains au Paris Saint-Germain.

Accueilli pour son retour face à Strasbourg par des sifflets, des insultes et des banderoles salées, le Brésilien a vécu un second match de la saison au Parc des Princes beaucoup plus calme. Comme les supporters l’avaient annoncé, leur numéro 10 a été accueilli dans une relative indifférence, ni sifflets ni applaudissements. Neymar a encore du travail pour faire résonner à nouveau des chants à sa gloire dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil, mais au moins, la relation n’est plus aussi houleuse.

Cela a visiblement libéré le joueur d’un certain poids, puisqu’il a tenté beaucoup plus de choses individuellement que lors de ses deux premiers matchs. Sans réussite souvent, même si l’ancien prodige de Santos a montré qu’il retrouvait des jambes, mais il s’est retrouvé souvent bien esseulé, ou a trop tardé à lâcher le ballon quand des solutions se présentaient. Une preuve en tout cas que Neymar est bien de retour, avec ses qualités et ses défauts, même si, pour la première fois, il n’a pas pu se montrer décisif pour un PSG qui en aurait eu bien besoin contre Reims ce mercredi soir.