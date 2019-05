PSG : La réunion au Qatar, ça sent la catastrophe au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Attendu à la convention des clubs professionnels français à Monaco, Antero Henrique a dû se rendre au Qatar en urgence en début de semaine.

Le directeur sportif a été convoqué pour une réunion avec les plus hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Reste à savoir quels sujets ont été abordés. L’avenir du Portugais ? C’est possible étant donné que son travail n’a pas toujours donné satisfaction. Le mercato estival ? S’il s’agit bien de cette deuxième hypothèse, l’agent Christophe Hutteau y voit un mauvais signe pour le champion de France.

« Il est particulièrement difficile pour un club de débuter un mercato. Finalement, qui décide ? Qui dirige ? Et qui détermine les profils de joueurs dont le club a besoin ? C'est on ne peut plus compliqué aujourd'hui au PSG, a commenté le chroniqueur d’Europort. J’ose espérer que la direction du PSG sait pertinemment où elle va et ce qu’elle veut faire dans les prochaines semaines pour renforcer son effectif et pour atteindre l’un de ses objectifs majeurs, à savoir faire un parcours en Ligue des Champions. »

Henrique vers un nouvel échec ?

« Un club avec un énorme budget comme celui du PSG ne peut pas se permettre de naviguer à vue. Je ne peux pas imaginer qu’aujourd’hui, tout n’a pas encore été bloqué, que les joueurs ciblés n’ont pas encore été contactés. Je ne peux pas le croire, a insisté l’agent français. Si c’était le cas, alors oui, on pourrait parler de fiasco et de catastrophe. » Sous pression, Henrique n’a sûrement pas attendu cette réunion pour préparer son mercato.