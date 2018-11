PSG : La réaction foudroyante de Paris après la blessure de Mbappé !

Dans : PSG, Equipe de France.

Du côté du Paris Saint-Germain, on a pour le moins rapidement réagi à la blessure à l'épaule de Kylian Mbappé, puisque L'Equipe affirme ce mercredi que le club de la capitale a immédiatement demandé au docteur Eric Rolland, médecin du PSG, mais également spécialiste de ce genre de problème, de filer au Stade de France afin de prendre en charge l'attaquant français. Et cela a été fait, puisque le docteur du Paris Saint-Germain est venu s'occuper de Kylian Mbappé et l'a ensuite accompagné vers une clinique pour des examens complémentaires.

« Le PSG a pris des mesures immédiatement et a dépêché au stade de France Eric Rolland. Le médecin du club, chirurgien orthopédique de réputation mondiale, a été aperçu dans les couloirs du stade de France en compagnie de « KMB » à l'issue de la rencontre. Les deux hommes prévoyaient des examens de contrôle à l'hôpital américain de Neuilly. Des résultats attendus donc dans les prochaines heures. De manière à ce que le club de la capitale soit fixé rapidement sur la nature de la blessure du Français », précise le quotidien sportif. Il est vrai qu'avec le calendrier qui se profile, et les inquiétudes sur Neymar, le Paris Saint-Germain va rapidement devoir savoir ce qu'il en est pour Kylian Mbappé dont l'absence serait un énorme coup dur supplémentaire pour le PSG à une semaine de la réception de Liverpool en Ligue des champions.