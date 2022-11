PSG : La réaction des supporters fait craquer Messi

Peu expressif, Lionel Messi n’a pas pu cacher son émotion devant ces images datant de l’année dernière. L’Argentin était acclamé par les supporters de l’Albiceleste après le sacre en Copa América. Une scène marquante dans la carrière du Parisien.

Longtemps critiqué par ses compatriotes, Lionel Messi a fini par mettre toute le monde d’accord. L’année dernière, le capitaine de l’Argentine avait mené sa sélection vers le sacre en Copa América, après une finale remportée contre le Brésil (1-0) au Maracaña. Ce n’est que deux mois plus tard, à l’occasion d’un match contre le Venezuela, que la Pulga et ses coéquipiers avaient pu fêter cet événement dans un stade avec leurs supporters. L’occasion pour le public de réserver un hommage particulier à Lionel Messi, lequel a pu visionner ces images par la suite.

Lionel #Messi on the standing ovation he received at the mythical #Bombonera in September:



“I think it’s the most beautiful thing to happen to me in my career” 🥹 pic.twitter.com/W6u6tZ5YOa