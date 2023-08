PSG ‍: La première grosse boulette de Luis Enrique dévoilée

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Enrique veut changer de capitaine et surtout donner le choix aux joueurs de désigner celui qui doit porter le brassard au PSG. Un processus inédit mais dangereux selon Rolland Courbis.

Luis Enrique ne veut pas innover que sur le terrain au PSG. Le technicien espagnol veut aussi bousculer la hiérarchie au niveau du capitanat. Marquinhos, possesseur du brassard depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, est en danger depuis quelques jours. Luis Enrique a décidé qu'il n'était plus le numéro 1 assuré dans ce rôle, remettant le statut en jeu dans un vote populaire. Les joueurs du vestiaire parisien devaient désigner celui qui selon eux devait être le capitaine du PSG pour la saison à venir. Selon les dernières informations, avant le déplacement à Toulouse, Marquinhos peut souffler. Ses coéquipiers l'ont choisi majoritairement.

Luis Enrique va diviser le vestiaire, Courbis l'avertit

Toutefois, cela ne va pas renforcer la légitimité du défenseur brésilien au PSG. Moins fort depuis deux saisons, Marquinhos subit un nouveau discrédit qui alerte Rolland Courbis. Le consultant de RMC n'approuve pas du tout l'initiative de Luis Enrique, jugeant que c'était une « énorme connerie ». Pour lui, seul l'entraîneur doit choisir le capitaine et il doit trancher en prenant un leader clairement défini. Courbis aurait par ailleurs pris Kylian Mbappé dans la position de Luis Enrique.

« Parfois, on peut progresser en faisant le contraire des conneries qu'on a pu voir. Tout au long de ma carrière, j'ai connu une fois à Monaco un vote pour désigner les capitaines. Tu te présentes pour l'élection d'un capitaine et tu peux te retrouver troisième ou quatrième. C'est quoi l'objectif de cette connerie ? Celui qui se présente dans un vestiaire de 20-25 coéquipiers et qui n'est pas élu, c'est abominable. Il faut que Luis Enrique désigne les quatre qui seront différenciés par ceux qui votent. Je n'imagine rien de positif. [...] Tu te retrouves avec un joueur en manque de confiance, je prends l'exemple de Marquinhos. Depuis deux ans, c'est le cousin de Marquinhos. Si en plus, à la suite d'un vote, il n'est pas élu et que Kylian (Mbappé) est capitaine, c'est bien pour Kylian ou c'est un coup de marteau sur la tête de Marquinhos. Il ne manquait plus qu'on lui enlève le brassard. Peut-être que Luis Enrique est plus malin qu'on le pense », a t-il analysé en prévenant Luis Enrique de ne pas ajouter un nouveau problème au PSG, un club qui en collectionne pas mal ces derniers temps.