PSG : La compo fuite, Pochettino tente un coup

Dans : PSG.

Mercredi soir, Mauricio Pochettino disputera son premier match avec le Paris Saint-Germain, en déplacement à Saint-Etienne.

A cette occasion, l’entraîneur argentin sera privé de plusieurs joueurs. En effet, le staff médical du PSG déplore neuf absences dont celles de Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe ou encore Mauro Icardi et Neymar. Toutes ces absences réduisent considérablement les possibilités de l’ancien manager de Tottenham, qui aura tout de même de quoi aligner une équipe compétitive. A en croire les informations de RMC, il n’y aura pas de révolution en défense avec de droite à gauche Dagba, Kehrer, Marquinhos et Bakker.

C’est au milieu de terrain et en attaque que Mauricio Pochettino risque d’innover dès sa première en Ligue 1. A en croire la radio, l’entraîneur argentin va articuler son équipe dans un 4-2-3-1 autour de Marco Verratti, qui sera aligné dans une position quasiment inédite… de meneur de jeu. En effet, l’Italien devrait être très haut sur le terrain en soutien de Moise Kean tandis qu’Idrissa Gueye et Ander Herrera évolueront plus bas. Sur les ailes, zéro surprise avec les titularisations attendues d’Angel Di Maria sur le côté droit et Kylian Mbappé à gauche. Un premier choix fort de la part de Mauricio Pochettino, qui souhaite visiblement faire de Marco Verratti son meneur de jeu alors que c’est Dele Alli qui occupait ce rôle à Tottenham. Reste maintenant à voir si cela durera dans le temps ou si Neymar aspire à récupérer ce rôle dès son retour de blessure…

Le onze probable du PSG face à l’ASSE mercredi soir : Keylor Navas, Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker, Herrera, Idrissa Gueye, Di Maria, Verratti, Mbappé, Kean.