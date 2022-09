PSG : La piste à 40 millions de Campos se confirme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pas totalement satisfait du mercato du PSG cet été, Luis Campos sera actif lors du mercato hivernal et cible Manuel Ugarte du Sporting Lisbonne.

Dans une interview accordée à RMC il y a quelques jours, Luis Campos a été très cash en expliquant qu’il n’était pas satisfait à 100 % du mercato estival du Paris Saint-Germain. Certains postes ne sont pas assez pourvus aux yeux du conseiller sportif du club parisien, c’est notamment le cas en défense. Preuve du manque de ressources du PSG dans le secteur défensif, Danilo Pereira est utilisé par Christophe Galtier dans la défense à trois depuis la blessure de Presnel Kimpembe. Et le Portugais étant performant à ce poste, il pourrait s’y installer sur le long terme. Cela pousse le Paris Saint-Germain à réfléchir à l’opportunité de recruter un milieu défensif. A en croire les informations du journal A Bola, la piste Manuel Ugarte, révélation de la saison avec le Sporting Lisbonne, est bien réelle.

Manuel Ugarte estimé entre 40 et 60 millions d'euros

Le profil de Manuel Ugarte plait énormément à Luis Campos et a été validé par Christophe Galtier, qui ne dirait pas non à un milieu de terrain de plus dans son effectif même s’il peut déjà compter à ce poste sur Vitinha, Renato Sanches, Marco Verratti, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz. Pour s’attacher les services de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain devra en revanche casser sa tirelire. En effet, la clause du milieu de terrain uruguayen, qui est sous contrat avec le Sporting jusqu’en juin 2026, s’élève à 60 millions d’euros. Le club portugais n’est pas fermé à une négociation mais à priori, il n’y a aucune chance que Manuel Ugarte quitte le Sporting pour moins de 40 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur de 21 ans à l’expérience très limitée sur la scène européenne. Mais comme avec Vitinha, qui s’avère être une très bonne pioche, le PSG semble vouloir tenter ce genre de pari désormais.