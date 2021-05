PSG : La pire destination pour Haaland, Mino Raiola s’explique

Dans : PSG.

Déterminé à caser Erling Haaland dans un grand club cet été, Mino Raiola exclut le Paris Saint-Germain. D’après l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund, le club de la capitale n’évolue pas dans un championnat suffisamment compétitif.

Considéré comme les deux futurs cracks du football mondial, Kylian Mbappé et Erling Haaland valent très cher. A tel point qu’on imagine mal un même club capable de s’offrir les deux attaquants. L’hypothèse n’est pourtant pas si folle selon l’agent du Norvégien Mino Raiola. « L'avenir d'un joueur ne dépend jamais d'un autre joueur. Il dépend de lui-même, a confié l’intermédiaire au quotidien As. Il faut savoir que dans les grands clubs, Messi et Neymar peuvent coexister, pareil pour Ronaldinho avec d'autres grands. Si Haaland peut jouer avec ou sans Mbappé... Les grands joueurs sont toujours ensemble. »

Et pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain ? Rien d’impossible sur le plan financier. En revanche, Mino Raiola voit la Ligue 1 comme un obstacle insurmontable pour convaincre le buteur du Borussia Dortmund. « Il y a deux choses qui intéressent Haaland : marquer des buts, parce qu'il est comme un Cristiano Ronaldo ou un Zlatan Ibrahimovic, il a cette obsession positive, et gagner des titres. Il choisira sûrement le club où il aura le plus de chances de réunir ces deux choses, a expliqué le représentant. C'est très difficile de mentir. Quand un club comme le Barça ou le Real arrive, avec une si grande histoire, c'est difficile de dire non. »

« Le pire championnat parmi les grands »

« Le PSG est en train d'intégrer ce groupe de grands, Manchester City essaye d'y arriver, la Juve y a toujours été. Le championnat dans lequel ils évoluent compte aussi. Le PSG joue dans le pire championnat parmi les grands, a lâché l’Italo-Néerlandais. Le Bayern est dans un championnat attractif, mais on sait qu'ils le gagnent tout le temps. En Espagne, trois équipes ont leurs chances. » On comprend facilement que son client Erling Haaland est davantage attiré par la Liga, et notamment par le Real Madrid qui a fait de Kylian Mbappé sa priorité.