PSG : Mbappé, la « diva » de Paris prend cher

Excellent contre Barcelone et le Bayern Munich, Kylian Mbappé était plus effacé lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City.

De nouveau aligné à la pointe de l’attaque du PSG par Mauricio Pochettino, l’ancien Monégasque s’est montré disponible en première mi-temps, multipliant notamment les appels en profondeur. Malheureusement pour Paris, Kylian Mbappé a disparu de la circulation en deuxième période. Et à l’instar de Neymar, il a effectué un travail de repli défensif très limité, ce qui a automatiquement mis en difficulté les milieux de terrain et la défense du PSG. Une attitude dézinguée par l’ancien attaquant du Bayern Munich, Sandro Wagner, sur l’antenne de DAZN. « Mbappé est une petite diva dans la façon dont il se comporte. En face, c’est Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde. Les onze joueurs doivent travailler défensivement, et Mbappé ne l’a pratiquement pas fait » a lâché l’ex-attaquant bavarois.

Une analyse partagée par Jérôme Rothen sur RMC, qui met Neymar dans le même panier. « Pour moi, c'est un problème physique dû au mental. L'état d'esprit de certains en deuxième mi-temps n'est pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. On ne va pas tomber tout le temps sur Neymar et Mbappé mais je suis désolé. Quand je vois à la 50e minute un long ballon dans le camp de Manchester City et que ces deux joueurs-là mettent trois minutes pour se replacer au niveau du rond central, ce n'est pas normal ! Pour moi, c'est mental. Ne me dîtes pas que Neymar, Mbappé, et même Verratti sur la qualité de sa deuxième mi-temps, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique. Ou dans ce cas-là, il faut faire un autre sport ». Les éloges des huitièmes et des quarts de finale ont laissé la place aux critiques pour Neymar et Mbappé, qui seront plus attendus que jamais lors du match retour à Manchester City mardi soir.