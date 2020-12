PSG : La méthode Pochettino, les Parisiens vont vite oublier Tuchel

Dans : PSG.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, le prochain entraîneur Mauricio Pochettino va débarquer avec le plein d’enthousiasme et d’idées à mettre en place pour sa nouvelle équipe.

Comme pour ses prédécesseurs au Paris Saint-Germain, le défi s’annonce compliqué pour Mauricio Pochettino. Que ce soit Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery ou plus récemment Thomas Tuchel, tous ont rencontré des difficultés dans la gestion des stars de l’effectif ou dans leurs relations avec la direction. Mais pour Luis Fernandez, l’Argentin ne tardera pas à faire l’unanimité. Sans parler des supporters qui apprécieront forcément le retour d’un ancien, le consultant, qui a eu l’ex-défenseur central sous ses ordres à Paris et à l’Espanyol Barcelone, assure que le vestiaire tombera sous le charme du prochain coach et de ses méthodes.

« Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble, a décrit Luis Fernandez pour France Football. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui. » Au PSG peut-être plus qu’ailleurs, le nouvel entraîneur aura intérêt à vite se mettre les piliers du vestiaire dans la poche.