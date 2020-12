PSG : Eriksen dans les valises de Pochettino à Paris

Dans : PSG.

Probable successeur de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devrait changer les plans du club de la capitale sur le marché des transferts. L’Argentin pourrait privilégier d’anciens cadres à l’image du Danois Christian Eriksen.

Ce n’est un secret pour personne, Thomas Tuchel n’était pas satisfait de son effectif au Paris Saint-Germain. L’entraîneur sur le point d’être licencié a critiqué la qualité et la richesse de son groupe à plusieurs reprises, ce qui a peut-être contribué à son éviction. Autant dire que son probable successeur Mauricio Pochettino prendra des gants au moment de donner son avis sur les joueurs à sa disposition. L’Argentin pourrait se contenter de proposer de bonnes affaires à réaliser cet hiver, notamment sur le dossier Christian Eriksen. En effet, La Gazzetta dello Sport imagine bien l’ancien manager de Tottenham relancer l’international danois devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League sous ses ordres.

Et pour cause, le milieu offensif est devenu un flop à l’Inter Milan, dont le directeur général Beppe Marotta ne cachait pas son intention cette semaine. « Vous connaissez les joueurs qui composent la liste de transfert, ils veulent jouer davantage et nous essaierons de les satisfaire. Nous commencerons par conclure leur départ avant de les remplacer. Si Eriksen en fait partie ? Je dirais oui mais ce n'est pas une punition, a répondu le dirigeant milanais à Sky Sport. Il a eu des difficultés d'adaptation, il n'est pas fondamental dans nos plans, c'est un fait objectif. Il est juste de lui donner l'opportunité d'avoir plus d'espace ailleurs. » Pour rappel, Eriksen a déjà été annoncé dans le viseur du PSG par le passé.