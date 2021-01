PSG : La méthode Pochettino, du pipeau pour Tarrago

Dans : PSG.

Cela avait été le cas avec Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery ou Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino est arrivé tout sourire avec la volonté de redonner un coup de fouet au PSG, apportant sa méthode, son discours, ses choix et ses hommes pour permettre au Paris SG de grandir encore.

Après le 4-0 mis à Montpellier ce vendredi, l’entraineur argentin récolte beaucoup de louanges, notamment pour les efforts effectués afin d’être agressifs, ou la volonté de construire les actions sans forcément passer automatiquement par Neymar. Des retouches qui n’impressionnent pas Sébastien Tarrago, persuadé qu’il n’y a clairement pas de révolution, et qu’on assiste simplement à l’état de grâce classique liée à l’arrivée d’un nouvel entraineur.

« Je ne reproche rien au PSG mais vous avez vu un rouleau compresseur avec un pressing dingue ? Vous avez vu ça ? Ce qu’on nous vend avec Pochettino, c’est une équipe qui va se mettre le cul par terre. En gros c’est un peu ça. Vous avez vu une différence entre le PSG de Tuchel et celui de Pochettino ? Je n’en vois pas. On peut reprendre les papiers depuis 25 ans, à chaque changement de coach c’est la même musique. Donc, on verra », a souligné le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que le soufflet va retomber, et que les critiques vont retomber sur le PSG de Pochettino dès que le train-train quotidien reprendra le dessus sur la nouveauté de sa nomination. Possible, surtout que, comme tous ses prédécesseurs, l’argentin sera surtout jugé sur sa capacité à briller en Ligue des Champions, avec la double confrontation face au FC Barcelone en juge de paix qui arrivera très rapidement.